Kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolu, Çaykapı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 34 ZK 8399 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Şarampolde ilerleyen otomobil, ağaca çarparak durabildi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.

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