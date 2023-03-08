D-650 karayolu Karaçam mevkii Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan tır şarampole devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevke dildi. Meydana gelen kaza sebebiyle karayolunun Adapazarı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tırın kaldırılma çalışmaları devam ederken trafik, tek yönden gidiş ve geliş olarak sağlanıyor.

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