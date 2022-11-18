Kaza sebebiyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre trafiğe kapatılan yolda trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Adapazarı-Pamukova D-650 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan 07 JA 440 plakalı meyve yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Meydana gelen kazada kamyonun kasasında bulunan muzlar yola savruldu.

Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan meyve yüklü kamyon devrildi. Kamyonun içerisinde bulunan muzların yola savrulması neticesinde yol bir süre trafiğe kapandı.

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