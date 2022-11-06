Sakarya’nın Geye ilçesi D-650 kara yolunda yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş, otomobilin çarpması neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Geye ilçesi D-650 kara yolunda yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş, otomobilin çarpması neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti.

D-650 kara yolu Geyve ilçesi Nuriosmaniye Mahallesi Bilecek istikametinde meydana gelen kazada, Abdullah Onaç isimli vatandaş, yolun karşısına geçtiği sırada S.G. idaresindeki 34 GU 4363 plakalı Opel marka otomobil çarptı. Kaza neticesinde İ.A. idaresindeki 54 T 6007 plakalı Toyota marka ticari taksi de S.G. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında Onaç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sebebiyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaza yerinden kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine döndü. Ekipler konuya ilişkin inceleme başlattı.