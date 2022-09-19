Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 karayolunda kavşakta yavaşlayan otomobile çarpan otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu esnada karşı şeridin boş olması ise daha büyük bir kazanın önüne geçti.

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 karayolunda kavşakta yavaşlayan otomobile çarpan otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu esnada karşı şeridin boş olması ise daha büyük bir kazanın önüne geçti.

Kaza, D-140 karayolu Bedilkazancı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 DL 085 plakalı otomobil kavşakta dönüş için yavaşladı. Bu esnada arkadan gelmekte olan 41 AIZ 830 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmak için yavaşlayan otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile refüjü aşan 41 AIZ 830 plakalı otomobil karşı yöndeki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza esnasında karşı şeridin boş olması ise daha büyük bir kazanın önüne geçti. Herhangi bir yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.