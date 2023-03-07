Kocaeli D-130 Karayolunda yaya geçidinin olmadığı yerden karşıdan karşıya geçmeye çalışan 68 yaşındaki yaşlı adama tır çarptı. Yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kocaeli D-130 Karayolunda yaya geçidinin olmadığı yerden karşıdan karşıya geçmeye çalışan 68 yaşındaki yaşlı adama tır çarptı. Yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi D-130 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinin olmadığı yerden karşıdan karşıya geçmek isteyen 68 yaşındaki Selahattin Altıok’a E.T. idaresindeki 41 AKH 623 plakalı tır çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.