Kocaeli’de Ahmet Seçgin isimli gencin, D-100 Karayolu’nda otomobiliyle seyir halindeyken başından vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada dinlenen tanık, sanıklardan birinin olaydan bir gün önce konuşmasına şahit olduğunu ileri sürerek, "Beraber oturduğumuz sırada sanık Adem ayağa kalkarak volta atmaya başladı ve ’Ahmetler bizi dövdü, onu öldüreceğim’ dedi. Adem yaklaşık bir saat boyunca Ahmet ve yanında olan birkaç kişinin onu dövdüğünü, burnunu kırdığını anlattı. O gün Adem’in belinde silah gördüm" dedi.

Kocaeli’de Ahmet Seçgin isimli gencin, D-100 Karayolu’nda otomobiliyle seyir halindeyken başından vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada dinlenen tanık, sanıklardan birinin olaydan bir gün önce konuşmasına şahit olduğunu ileri sürerek, "Beraber oturduğumuz sırada sanık Adem ayağa kalkarak volta atmaya başladı ve ’Ahmetler bizi dövdü, onu öldüreceğim’ dedi. Adem yaklaşık bir saat boyunca Ahmet ve yanında olan birkaç kişinin onu dövdüğünü, burnunu kırdığını anlattı. O gün Adem’in belinde silah gördüm" dedi.

D-100 Karayolu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi geçişinde 28 Temmuz 2021 tarihinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Ahmet Seçgin (31) otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulunmuş, olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden Adem Ç. ve Nedret Ç. tutuklanmıştı. Olaydan sonra yapılan incelemelerde, Seçgin’in otomobiliyle seyir halindeyken başından vurulduğu ve sanıklardan Adem Ç. ile aralarında husumet bulunduğu tespit edilmişti.

"Ahmetler bizi dövdü, onu öldüreceğim"

Adem Ç. ve Nedret Ç.’nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Adem Ç., Nedret Ç., taraf avukatları, aileler ve tanık katıldı. Olaya ilişkin bildiklerini anlatan tanık R.K., "Olay tarihinden bir gün önce Adem ve arkadaşım Soner ile bir aradaydık. Maktul Ahmet’i aynı yerde oturmamız sebebiyle tanırım. Ahmet ile Adem’in husumetini olaydan bir gece önce öğrendim. Soner, Adem ve ben, Mehmet isimli kişinin dükkanında beraber oturduğumuz sırada Adem ayağa kalkarak volta atmaya başladı ve ’Ahmetler bizi dövdü, onu öldüreceğim’ dedi. Ahmet’i tanıdığım için muhabbete ortak olmak istemedim. Soner’de bir şey demedi. Adem yaklaşık 1 saat boyunca Ahmet ve yanında olan birkaç kişinin onu dövdüğünü, burnunu kırdığını anlattı. H.Y. isimli kişiden bahsetti, kavganın çıkma sebebi oymuş. Kavga sebebi Adem’in H.Y.’ye Ahmet’in yanında hareket yapmasıymış. Aynı gün Adem’in belinde silah gördüm" dedi.

"Zarar vermek isteseydim önceden de zarar verirdim"

Tanığın suçlamalarını kabul etmeyen tutuklu sanık Adem Ç.," Tanığı tanıyamadım. Olaydan 2-3 gün önce Soner’in yanında bir kız vardı, tanık mıydı değil miydi hatırlamıyorum. Ben niye Soner’in kız arkadaşının yanında olayı bahsedeyim? Ya da silah göstereyim? Yanımda silah da yoktu. Ben uyuşturucu madde kullanmam. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kasti bir eylem yapmadım. Ahmet’le 8 yıllık bir arkadaşlığım vardı. Zarar vermek isteseydim önceden de zarar verirdim, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

"Tesadüfen bu olayın içine düştüm, özgürlüğümü geri istiyorum"

Tahliyesini isteyen ise Nedret Ç., "Yanlış yerde, yanlış kişiyle bulunmuş olabilirim. Eylemden haberim yoktu. Tesadüfen bu olayın içine düştüm, özgürlüğümü geri istiyorum. Ahmet ile Adem arasında yaşanan kavga olayını bilmiyordum. Adem’le buluştuktan 40 dakika sonra olay yaşandı. Yakıt almaya gittiğimizde Adem Ahmet’i gördü ve olay yaşandı. Arabayı kullanan ben değildim" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.