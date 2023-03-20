Bolu’da D-100 kara yolunda direksiyonu kilitlenen otomobilin kontrolden çıkması neticesinde zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde D-100 kara yolu organize sanayi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 EM 865 plakalı otomobilin bilinmeyen bir sebeple direksiyonu kilitlendi. Direksiyonu kilitlenen otomobilin kontrolden çıkmasıyla arkasından gelen 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.