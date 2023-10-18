Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda yağış kazayı beraberinde getirdi. Yağışla birlikte kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Hendek Akova Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan B.A. kontrolündeki 54 AJL 563 plakalı otomobil, yağışında etkisiyle kayganlaşan yolda duramayarak H.A. idaresindeki 81 EL 935 plakalı otomobile çarptı. Kazada N.K. ve N.B. isimli iki kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri gerçekleştirilen yaralılar Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.