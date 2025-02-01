Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda ışıklarda duran otomobil bir anda alev aldı. Alevlere teslim olan otomobile çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti.

Olay, D-100 karayolu Hendek ilçesi Rasimpaşa ışıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. kontrolündeki 54 E 0011 plakalı otomobil, ışıklarda aniden alev aldı. Alevlere ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile yapıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması gerçekleştirilirken, araçta hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.