Kazada yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay D-100 Karayolu Yenisahra mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı hızlı olduğu belirtilen 34 EV 1635 plakalı otomobil aşırı hız ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce beton bariyerlere çarptı, ardından takla atarak savruldu. Kaza sonucu otomobil içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

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