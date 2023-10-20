Bolu’da D-100 kara yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikameti Kartalkaya Kayak Merkezi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden S.Ö. yönetimindeki 14 HB 177 plakalı otomobil, karşıya geçmek isteyen A.B. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.B. ve yanında bulunan Z.B. ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza ağır yaralanan A.B. ve Z.B. hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.