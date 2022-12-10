Kocaeli’nin Derince ilçesinde halk otobüsü ile tırın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde halk otobüsü ile tırın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi D-100 kara yolu Ankara istikameti Liman Işıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. idaresindeki 41 AFJ 775 plakalı tırın sürücüsü, önünde yavaşlayan araçlar sebebi ile fren yaptı. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde olan E.F. idaresindeki 41 J 6010 plakalı halk otobüsü de tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yolcular araç içerisinde savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı şoför ve 6 yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.