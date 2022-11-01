Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu’nda 3 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu’nda 3 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze’nin Osman Yılmaz Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin K. idaresindeki 34 BPV 72 plakalı otomobil, seyir halindeyken arkadan gelen Emrullah Ş. yönetimindeki 15 AOL 188 plakalı tırın iddiaya göre sıkıştırması neticesinde tıra çarparak kontrolden çıktı. Ardından otomobil, sol şeritte seyir halinde olan Celal K. idaresindeki 41 AGK 222 plakalı panelvan minibüse çarptı. Kazanın şiddetiyle minibüste yolcu olarak bulunan Halil K. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın ardından D-100 üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.