Düzce(İHA) – Düzce’de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan otomobil sürücüsü kendi imkânları ile araçtan çıkarak minibüs sürücüsünün yardımına koştu. Kaza anı ve sürücünün yardıma koşması güvenlik kameralarına yansıdı.

Düzce(İHA) – Düzce’de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan otomobil sürücüsü kendi imkânları ile araçtan çıkarak minibüs sürücüsünün yardımına koştu. Kaza anı ve sürücünün yardıma koşması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 19.30 sıralarında D-100 karayolu Olimpiyat kavşağında meydana meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce şehir merkezinden Olimpiyat kavşağına çıkmaya çalışan Ahmet Semih S. idaresindeki 18 ACA 900 plakalı otomobil, D-100 karayolunda İstanbul istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan Sezgin Y. idaresindeki 81 DG 137 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs refüje çıkarken, otomobil yol ortasında kaldı. Bu esnada otomobil sürücüsü kendi imkanları ile araçtan çıkarak çarpıştığı minibüs sürücüsünün yardımına koştu. Kaza sebebi ile yaralanmasına rağmen diğer sürücünün yardımına koşması takdir toplarken her iki sürücü de bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.