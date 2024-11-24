Karadeniz’deki illeri İstanbul’a bağlayan D-100 karayolu meydana gelen kazalar nedeniyle 5 saattir ulaşıma kapalı bulunurken, Karabük’te polis ekipleri yola çıkmak üzere olan sürücüleri durdurarak uyarılarda bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün akşamdan beri etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Karla kaplanan yollarda sürücüler zor anlar yaşarken, Karayolları ekipleri bölgede aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Karabük-Gerede karayolu ise iki ayrı zincirleme kaza sonrası ulaşıma kapandı. Yaklaşık 5 saattir kapalı olan D-100 karayolunda ulaşım sağlanamıyor.

Öte yandan Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Öğlebeli Kavşağı’nda yaptıkları uygulamada Ankara ve İstanbul istikametine seyir halinde olan sürücülere yolun kapalı olduğuna dair uyarılarda bulunarak, Zonguldak’ın Devrek ilçesi istikametini kullanmalarını öneriyor.