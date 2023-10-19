Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nden Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Baran’a ait Cyberpunk Robotics sergisi çevrim içi olarak beğeniye sunuldu.

Sanat, tasarım ve teknolojiyi bir araya getirerek, izleyicisine bilim kurgu ve siberpunk dünyalardan karakter tasarımları sunan Cyperpunk Robotics sergisi, geleneksel sanatta sıklıkla kullanılan insana dair postürü, üç boyutlu bir izlek üzerinden dijital dünya perspektifiyle deneyimletmeyi hedefliyor.

https://sanalsergi.duzce.edu.tr/Sergi/sanalsergi internet adresinden yayınlanan “Cyberpunk Robotics” sergisi, 27 Ekim 2023 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.