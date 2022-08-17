Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, Kayseri’de faaliyet gösteren bir firma ile iş birliği yaptıklarını belirterek, “Bu çalışmamızla Türkiye’nin tek noktada en büyük çatı tipi GES projelerinden birini hayata geçireceğiz” dedi.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, Kayseri’de faaliyet gösteren bir firma ile iş birliği yaptıklarını belirterek, “Bu çalışmamızla Türkiye’nin tek noktada en büyük çatı tipi GES projelerinden birini hayata geçireceğiz” dedi.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, Türkiye’nin tek noktada en büyük çatı tipi güneş enerji santrali (GES) projelerinden birine başladı. Güneş enerji santrali kurmaya hız kesmeden devam ettiklerini belirten firmanın CEO’su Volkan Yılmaz, birçok fabrikanın çatısının paneller ile donatıldığını söyledi. Yılmaz, bu doğrultuda yeni bir iş birliğine imza attıklarını belirterek, “İş birliğimiz çerçevesinde Kayseri’de 22.02 MWp büyüklüğündeki projemizin çalışmasına başladık. Bu çalışmamızla Türkiye’nin tek noktada en büyük çatı tipi GES projelerinden birini hayata geçireceğiz. Kurulacak güneş enerji santrali ile firma elektrik ihtiyacının önemli bir miktarını güneş panelleri ile karşılayacak, aynı zamanda çevreye sağladığı faydaların yanı sıra ülke ekonomisine de katkıda bulunacak” dedi.

Firmanın güneş enerji santrali ile yılda yaklaşık 2 bin 807 ağacı kurtaracağını ve ortalama 18 milyon 595 bin 691 kilogram karbondioksit emisyonu gerçekleştireceğini ifade eden Yılmaz, bu sayede daha temiz ve yaşanabilir bir geleceğe de katkı sağlanacağını kaydetti.

"Sektörde fark oluşturuyor"

Kaliteli ürünleri, alanında uzman ekibi, hızlı kurulum ve hızlı müdahale imkanları ile sektörde fark oluşturduklarına dikkat çeken Yılmaz, “Bugüne kadar farklı sektörlerde birçok firmanın kendi enerjisini üretmesine öncülük ettik ve bununla gurur duyuyoruz. Güneş enerji sistemlerini kullanarak aynı zamanda daha sağlıklı bir çevreye katkı sağlanmış oluyor. Firma olarak her bir güneş enerji santrali ile çevreye karşı sorumluluklarımızı da yerine getiriyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin dört bir yanında güneş enerjisi projeleri ile firmaların çözüm ortağı olmaya devam ettiklerini dile getiren Volkan Yılmaz, bugüne kadar kurulumunu tamamladıkları güneş enerji santralleri ile sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunarak binlerce ağacı kesilmekten kurtardıklarını söyledi.

"Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakmayı hedefliyoruz"

En verimli ve en teknolojik yollarla kaliteden ödün vermeden güneş enerji sistemleri kullanımının yaygınlaşması için çalıştıklarını belirten Yılmaz, “Yeni teknolojiler sunan, tüm ürün ve hizmetlerinde önceliği müşteri odaklılık ve yüksek kalite olan bir firmayız. Yaşadığımız gezegenin enerji ihtiyacını temiz kaynaklarla karşılamaya öncülük ederek ülke ekonomisine katkı sağlamayı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek” dedi.