CW Enerji yurt içinde yerleşik iki müşterisiyle arazi tipi güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu için önemli sözleşmelere imza attı. GES kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV hariç 10 milyon 796 bin 751 dolarlık sözleşme imzalandı.

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak adına çalışmalarına devam ettiklerini belirterek “CW Enerji olarak firmaların temiz enerjiye geçmesine katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz her güneş enerji santrali ile sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlıyor ve bununla gurur duyuyoruz. Türkiye’nin enerji ihtiyacına çevre dostu çözümler sunarak ülkemizdeki temiz enerji dönüşümüne hız kazandırıyor ve aynı zamanda firmalar için enerji üretim maliyetlerini düşürecek bir adım atmış oluyoruz” dedi.

Proje 2025 yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanacak

Sektördeki tecrübeleri ve teknolojik altyapıları sayesinde müşterilerine sürdürülebilir enerji kaynakları sunmaya devam ettiklerini ifade eden Yılmaz, bu çerçevede güzel projeleri hayata geçireceklerini kaydetti. Yılmaz, CW Enerji ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterisi arasında arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV hariç 3 milyon 180 bin 632 dolar tutarında sözleşme imzalandığını dile getirerek, “Ayrıca yine yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz ile arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV hariç 7 milyon 616 bin 119 dolar tutarında bir sözleşme daha imzaladık. Bu projenin 2025 yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Yeni projeleri hayata geçirerek daha temiz bir dünyaya katkı sağlayacağımız için mutluyuz. Arazi tipi GES’ler sayesinde yine yüzlerce ağacı kesilmekten kurtarıp sürdürülebilir bir dünya için bir adım daha atılmış olacak” diye konuştu.

Doğru ürün seçimi ve uygulaması noktasında hassasiyetle hareket ediyoruz

Yüksek verimli güneş panelleri ile çatıları ve arazileri güneş enerji santralleri ile donatmaya devam edeceklerini dile getiren Yılmaz, ‘Güneşin olduğu her yerde’ sloganımızla, güneş enerji santrallerini yaygınlaştırmayı, firmaların kendi elektriğini üretmesine katkıda bulunmayı ve daha yeşil bir doğaya katkı sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.