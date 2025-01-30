CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yurt içerisinde yerleşik bir müşterileri ile güneş enerjisi paneli satışı konusunda 7 milyon 565 bin 346 dolar tutarında bir sözleşme imzaladıklarını belirterek, ürün teslimatının 2025 yılının son çeyreğinde tamamlanmasının planlandığını söyledi

CW Enerji, birbiri ardına anlaşmalara imza atmaya devam ediyor. Firma ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş enerjisi paneli satışı konusunda KDV hariç 7 milyon 565 bin 346 dolar tutarlı bir sözleşme imzalandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, güneş enerjisi sektöründe güçlü anlaşmalara imza atmaya devam ettiklerini söyledi. Sarvan, kuruldukları günden bu yana sürdürülebilir bir büyüme ve yenilikçilik anlayışıyla yol almayı sürdürdüklerini ifade ederek, “İmza attığımız anlaşmalar ile ülke ekonomisine katkıda bulunduğumuz için mutluyuz. Uzun yıllardır sürdürülebilir enerji çözümleri geliştirerek Türkiye’de ve dünyada temiz enerji dönüşümüne katkı sağlıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve karbon ayak izinin azaltılması amacındayız” dedi. Bu kapsamda yeni bir anlaşmaya imza attıklarını dile getiren Sarvan, yapılan bu anlaşma ile aynı zamanda Türkiye’nin enerji sektöründeki dönüşümüne yönelik önemli bir adım daha attıklarını kaydetti.

“Türkiye’deki enerji dönüşümüne katkı”

CW Enerji olarak yurt içerisinde yerleşik bir müşterileri ile güneş enerjisi paneli satışı konusunda KDV hariç 7 milyon 565 bin 346 dolar tutarında bir sözleşme imzaladıklarını belirten Sarvan, söz konusu ürünlerin teslimatının 2025 yılının son çeyreği içerisinde tamamlanmasının planlandığını söyledi. Son teknoloji ürünleri ve yüksek verimli güneş panelleri ile müşterilerine sürdürülebilir ve ekonomik çözümler sunduklarını ifade eden Sarvan, “Türkiye’yi yenilenebilir enerji alanında daha güçlü bir konuma taşımak ve çevreci enerji çözümlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle de Türkiye’deki enerji dönüşümüne katkı sunarken, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak isteyen firmalar için de güçlü bir çözüm ortağı oluyoruz” diye konuştu. Sarvan, yeni anlaşmalara imza atmaya ve katma değerli ürünleri ile sektör adına kazanımlar sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.