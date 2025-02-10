CW Enerji, Polyteks ile 10,4 milyon dolarlık arazi tipi güneş enerjisi santrali anlaşması imzaladı. Projenin 2025 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

CW Enerji, Polyteks ile arazi tipi güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu gerçekleştirmek üzere KDV hariç 10 milyon 450 bin dolar tutarında sözleşme imzaladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan 27 Eylül 2024 tarihli bildiriye göre, projenin 2025 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Modern teknolojiye sahip güneş panellerimizle temiz ve sürdürülebilir bir çevreye katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Alanında uzman ekibimizle enerjimizi ve gücümüzü ülke ekonomisine destek olmak için kullanıyoruz. CW Enerji olarak, ekolojik ve sürdürülebilir bir geleceğe odaklanarak güneş enerjisinden en verimli şekilde faydalanıyoruz. Böylece hem ülke ekonomisine hem de istihdama önemli katkılar sağlıyor, sektöre değer katmaya devam ediyoruz. Daha yeşil bir dünya için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Polyteks Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Halil Ersan Özsoy ise projeye dair değerlendirmesinde, "Çevremize ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek sadece bir tercih değil, hepimizin ortak görevidir. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz bu yatırım, enerji ihtiyacımızın büyük bir kısmını güneşten karşılamamıza imkan tanıyacak. Doğanın sunduğu bu temiz ve yenilenebilir kaynağı en verimli şekilde kullanarak, karbon ayak izimizi azaltmayı ve sürdürülebilir bir yaşamı desteklemeyi amaçlıyoruz. Yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinde el birliğiyle çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.