CW Enerji, yıllık 1.3 GW olan güneş paneli üretim kapasitesini 2023 yılı itibarıyla yaklaşık 1.8 GW’ye çıkardı.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, kuruldukları günden bu yana sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Türkiye’nin en büyük güneş paneli üretim firmalarından biri olarak hızla büyümemizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da son teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeye ve Türkiye’nin en mükemmel panellerini üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Sektörlerindeki yeni teknolojik gelişimleri yakından takip ettiklerini ifade eden CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Alanında uzman bir ekiple çalışıyoruz ve güneş enerjisi pazarına yönelik yenilikçi ürünlerimiz ile sektörümüzde fark oluşturuyoruz. Son teknoloji ile tasarladığımız AR-GE Merkezimizde geliştirdiğimiz çalışmalarımızla, sektörün ihtiyaçlarına göre ürünler üretiyor ve güneş enerjisini her alanda kullanmak üzere ürünler geliştiriyoruz” dedi. CW Enerji’yi dünyada bir marka haline getirmeyi ve CW Enerji panellerini bir Türk markası olarak tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini dile getiren Sarvan, bu çerçevede AR-GE Merkezindeki çalışmalarında yerli ve milli ürünler geliştirmeye özen gösterdikleri kaydetti.

"Sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalışmalara devam"

Kuruldukları günden bu yana sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Sarvan, “Bu çerçevede yıllık 1.3 GW olan güneş paneli üretim kapasitemizi 2023 yılı itibariyle yaklaşık 1.8 GW’ye çıkardık. Türkiye’nin en büyük güneş paneli üretim firmalarından biri olarak hızla büyüme ve gelişmemizi sürdürüyoruz. 57 ülkeye ihracatımız var. Geliştirdiğimiz ürünlerimizi dünyanın birçok ülkesinde gördüğümüz için mutlu ve gururluyuz” diye konuştu.

"Güneş enerjisi avantajları ile ön plana çıkıyor"

Türkiye’de son dönemde yenilenebilir enerjiye ağırlık verildiğini aktaran Sarvan, yenilenebilir enerji kaynakları arasında da güneş enerjisinin avantajları ile ön plana çıktığını söyledi. Sarvan, son yıllarda güneş enerjisinin maliyetler bakımından en ekonomik elektrik üretim modeli haline geldiğini söyleyerek, “Güneş enerjisine verilen destekler de talebin artmasına neden oluyor. CW Enerji olarak artan taleplerin karşılanması adına güneş paneli üretim kapasitemizi artırdık. Güneş enerjisinin kullanımını yaygınlaştırmak ve daha yaşanabilir bir çevreye katkı sağlamak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeye ve Türkiye’nin en mükemmel panellerini üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.