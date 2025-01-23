CW Enerji, 15-18 Ocak tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Türkiye Turizm Tedarik Buluşması’nda, otel ve turizm işletmelerine özel sürdürülebilir enerji çözümlerini sergiledi. Firma, enerji maliyetlerini düşürmeye ve çevresel etkileri azaltmaya yönelik inovatif ürünleriyle büyük ilgi gördü.

Antalya, 23.01.2025 Fotovoltaik enerji üretim firmalarından CW Enerji, 15-18 Ocak tarihlerinde düzenlenen Türkiye Turizm Tedarik Buluşması’na katılarak, inovatif enerji çözümlerini turizm sektörü temsilcileriyle buluşturdu. Antalya’da bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte CW Enerji, otel ve turizm işletmelerine yönelik özel olarak tasarlanmış güneş enerjisi sistemlerini tanıttı. Firmanın standı, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında bilgi almak isteyen ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

"Enerji maliyetlerini düşürüp çevresel etkileri azaltıyoruz"

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, turizm sektörüne özel geliştirdikleri çözümleri anlatma fırsatı bulduklarını belirtti. Sarvan, “Geliştirdiğimiz sürdürülebilir enerji çözümleriyle turizm işletmelerinin enerji maliyetlerini düşürmenin yanı sıra çevresel etkilerini azaltmalarına destek sunuyoruz. Türkiye Turizm Tedarik Buluşması sayesinde sektöre yönelik çözümlerimizi katılımcılarla detaylı bir şekilde paylaşma imkânı bulduk” dedi.

Sarvan, artan enerji maliyetleri ve sürdürülebilirlik gerekliliklerinin, turizm işletmelerini yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelttiğine dikkat çekerek, “Son teknoloji ürünlerimizle firmaların karbon ayak izlerini azaltacak projeler sunuyor, çevreye duyarlı ve ekonomik bir yaklaşımı benimsemelerine imkan sağlıyoruz. Amacımız, firmaların rekabet gücünü artırırken doğaya olan katkılarını da en üst düzeye çıkarmak” diye konuştu.

CW Enerji hakkında

2010 yılında kurulan CW Enerji, yıllık 1,8 GW güneş paneli üretim kapasitesiyle fotovoltaik enerji üretim sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alıyor. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 177. sırada yer alan CW Enerji, lisanslı ve lisanssız güneş enerji santrali projelerinden teknik danışmanlığa, endüstriyel ve evsel kurulumlara kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Sektörün sürdürülebilir enerjiye yöneliminin hızlandığı bir dönemde düzenlenen Türkiye Turizm Tedarik Buluşması’na katılan CW Enerji, inovatif çözümleriyle hem enerji maliyetlerini düşürmeyi hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedefliyor.