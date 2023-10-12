CW Enerji, Endonezya Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama’yı ağırladı. Purnama, firmanın üretim tesislerini gezerek, hayata geçirilen projeler hakkında CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan’dan detaylı bilgi aldı.

Endonezya Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, CW Enerji’yi ziyaret etti. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Endonezya Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama’nın ziyaretine eşlik ederek Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Büyükelçi Purnama’nın fabrikayı gezerek üretimi yerinde gördüğünü belirten CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sarvan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sarvan, güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Endonezya Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama’nın ziyareti bizleri oldukça mutlu etti. Kendisine fabrikamızı gezdirdik. Üretim sürecimizi yakından gördü ve ham madde girişinden panellerin sevkine kadar geçen tüm süreç hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirildi. Çalışma arkadaşlarımızla da bir araya gelen Sayın Purnama’ya firmamızın kuruluşundan bu yana geçen süreci anlattık ve hayata geçirdiğimiz projelerimizi kendisi ile paylaştık” dedi.

“İnovatif ürünlerimiz hakkında bilgiler verdik”

Endonezya Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama’ya CW Enerji’nin yenilikçi ürünlerini ayrıntılı bir şekilde anlattıklarını dile getiren Sarvan, birlikte üretilen güneş panellerini yakından incelediklerini kaydetti.

Sarvan, “Endonezya Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama’ya inovatif ürünlerimiz hakkında bilgiler verdik. Diğer yandan kendisine savunma sanayine yönelik geliştirdiğimiz projelerimizle birlikte elektrikli araçların şarj edilmesi için geliştirdiğimiz CV Charging Vehicles markamız hakkında da bilgiler aktardık. Kendisi ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik” diye konuştu.