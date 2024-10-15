CW Enerji 9-11 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda yerini aldı. Firma, 3 gün boyunca güneş enerjisi sektörüne yön veren çözümlerini katılımcılarla bir araya getirdi.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, alanında uzman ekip arkadaşları ile birlikte oldukça verimli bir fuar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yüksek verimli güneş panellerimiz, güneş enerjisi teknolojilerinin geleceğine yönelik çözümlerimiz ve enerji depolama sistemlerimiz büyük ilgi gördü. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nı başarılı bir şekilde tamamladığımız için mutlu ve gururluyuz” dedi.

Etkinliğin aynı zamanda Platin Sponsoru olduklarını ifade eden Sarvan, “Standımız fuarın en çok ziyaret edilen alanlarından biri oldu. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda güneş enerjisi sektörüne yön veren çözümlerimizi katılımcılarla bir araya getirdik. Fuarda aynı zamanda sektörümüzdeki son gelişmeleri yakından görme fırsatı yakaladık ve birebir görüşmeler gerçekleştirdik” dedi.

Son teknoloji ile üretilen ürünler sergilendi

Fuar boyunca son teknoloji ile ürettikleri ürünlerini sergilediklerini dile getiren Sarvan, aynı zamanda güneş enerjisi alanında AR-GE çalışmaları sonucu hayata geçirdikleri çözümleri de tanıttıklarını kaydetti. Sarvan, alanında uzman ekip arkadaşları ile birlikte oldukça verimli bir fuar gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, “Yüksek verimli güneş panellerimiz, güneş enerjisi teknolojilerinin geleceğine yönelik çözümlerimiz ve enerji depolama sistemlerimiz büyük ilgi gördü. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nı başarılı bir şekilde tamamladığımız için mutlu ve gururluyuz” diye konuştu.

Sürdürülebilir enerjinin her alanında var olma hedefi

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, güneş enerjisi alanındaki uzmanlıklarını lityum batarya çözümlerinde de sergilediklerini belirterek, fuarda bu alandaki çalışmalarına da yer verdiklerini söyledi. Kuruldukları günden bu yana sürdürülebilir bir büyüme ve yenilikçilik anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Sarvan, “Bu kapsamda gelişen teknolojiyi oldukça yakından takip ediyoruz ve kendimizi sürekli geliştiriyoruz. AR-GE Merkezi’mizde geliştirdiğimiz çalışmalarımız neticesinde günümüzün ihtiyaçlarına göre ürünler tasarlıyoruz. Lityum batarya üretimini de bu çerçevede hayata geçirdik” dedi. Sarvan, “Depolama sistemlerindeki enerji çözümlerini yaparken, pazardan gelen talep doğrultusunda güneş enerjisi ile entegre olmamış golf araçları, forklift araçlarının bataryaları gibi depolama çözümlerinin uzun soluklu çalıştığı yerlerden gelen talepleri değerlendirerek pazarda ciddi bir paya sahip olduk” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir enerjinin her alanında var olma hedeflerinin olduğunu ifade eden Sarvan, “Güneş enerji santrallerinin (GES) teknik ve yatırım danışmanlığı gibi alanlarında kapsayıcı hizmetler sunuyoruz. Aynı zamanda; GES projelendirme, sistem tasarımı, lisanlı/lisanssız santral kurulumları, lisans alımı ve işletme gibi talep veya ihtiyaçlara ticari olarak karşılık veriyoruz. Bu fuarda şebeke bağlantılı (On-Grid) sistemlerin yanı sıra şebekeden bağımsız akü destekli sistemler (Off-Grid), güneş enerjili sulama sistemleri, LED aydınlatma sistemleri, güneş enerjili kamera sistemleri, elektrikli araç şarj istasyonları, akıllı ev sistemleri ve ısı pompası sistemleri ürünlerimizi de sergiledik” dedi.

Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı

İnovatif enerji çözümleriyle Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağlamayı sürdürdüklerini dile getiren Sarvan, şöyle devam etti:

“CW Enerji olarak, her geçen gün büyüyen ekibimizle birlikte daha fazla projeye imza atma hedefiyle yol alıyoruz. Sürdürülebilir ve temiz enerji kaynaklarının yaygınlaşması için yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu çerçevede EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı bizim için büyük bir fırsat oldu. Bundan sonra da temiz enerji çözümleri konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”