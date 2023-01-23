Sivas’ta İl Özel İdare ve KÖYDES, yatırım programları çerçevesinde il genelinde bozuk yollar bir bir yenilendi.

Sivas’ta İl Özel İdare ve KÖYDES, yatırım programları çerçevesinde il genelinde bozuk yollar bir bir yenilendi.

Sivas’ın zorlu coğrafyasında 7 bin 405 kilometre köy ve mezra yolunda yatırım programları dahilinde özverili bir şekilde çalışan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri 2022 yılını dolu dolu geçirdi. Bu çerçevede Sivas il genelinde; 380.3 kilometre onarım stabilize programı, 107,7 kilometre 1. kat asfalt kaplama, 41.9 kilometre kırma taş temel alt temel işleri, bin 503 kilometre asfalt iyileştirme, 3 kilometre silindirle sıkıştırılmış beton yol, 7 adet menfez, 21 bin 600 adet trafik işaret, köy isim levhası ve omega ayak yapım işleri tamamlandı.

8 milyon 161 bin 369 metrekare parke taşı döşendi

Diğer yandan 213 bin 702 metrekare kilitli parke, yatırım programı çerçevesinde köylere kazandırıldı. Böylece 2002-2022 yılları arasında Sivas il genelinde 8 milyon 161 bin 369 metrekare parke taşı döşenmiş oldu. Sivas Valiliği himayelerinde İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 2022 yılında 112 milyon 225 bin TL’lik çalışmayı Sivas’a kazandırdı.