Cüzzamın “mycobacterium leprae” isimli basil tarafından oluşturulan, kronik bir enfeksiyon hastalığı olduğunu belirten Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Dr. Nalan Saraç, “Konakçı organizmanın immünolojik durumuna göre kendini sınırlayabilir veya progressif seyredebilir. Özellikle yüzeysel periferik sinirleri, deriyi, üst solunum yolu mukozasını, gözün ön kamerasını, kemikleri ve testisleri tutar” dedi.

Cüzzamın “mycobacterium leprae” isimli basil tarafından oluşturulan, kronik bir enfeksiyon hastalığı olduğunu belirten Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Dr. Nalan Saraç, “Konakçı organizmanın immünolojik durumuna göre kendini sınırlayabilir veya progressif seyredebilir. Özellikle yüzeysel periferik sinirleri, deriyi, üst solunum yolu mukozasını, gözün ön kamerasını, kemikleri ve testisleri tutar” dedi.

Liv Hospital Samsun Dermatoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Nalan Saraç, “Cüzzam Haftası” dolayısıyla cüzzam hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Nalan Saraç, “Cüzzam ‘mycobacterium leprae’ isimli basil tarafından oluşturulan, kronik bir enfeksiyon hastalığıdır. Konakçı organizmanın immünolojik durumuna göre kendini sınırlayabilir veya progressif seyredebilir. Özellikle yüzeysel periferik sinirleri, deriyi, üst solunum yolu mukozasını, gözün ön kamerasını, kemikleri ve testisleri tutar” diye konuştu.

Hastalığın nedenlerine ve bulaşma yolarına değinen Uzm. Dr. Saraç, “Bulaşma şekli kesin olarak bilinmemesine karşın solunum yolu ile bulaşma en çok kabul edilenidir. Lepra (cüzzam) basilinin tek rezervuarı insandır. Lepranın bulaşması; enfekte kişinin bulaştırıcılığına, temasın yakınlığına, sıklığına ve süresine bağlıdır. Bulaşma genellikle çocukluk çağında aynı aile içindeki uzun süre temas edilen aktif hastalardan kaynaklanmaktadır” diye konuştu.

Ciltte değişimler görülebilir

Hastalığın belirtilerinden bahseden Uzm. Dr. Saraç, “Leprada klinik belirtiler hipopigmante bir makülden, geniş yayılımlı periferik sinir sistemi, göz, kemik adale ve diğer dokuların tutulduğu, şekil bozuklukları ve sakatlıkların geliştiği bir tabloya kadar değişir. Klinik bulguların farklılığı konakçı organizmanın verdiği cevaba bağlıdır. Kalçalar, yüz, kol ve bacakların dış yüzü gibi soğuk deri alanlarına oturan bir veya birkaç adet, birkaç cm çapında sınırları çok keskin olmayan, hipopigmante veya hafifçe eritemli bir makül vardır. Bunların diagnostik bir belirtisi yoktur. Eğer klinik olarak tanı konulamıyorsa kesin tanı için dermatopatolojik incelemeye başvurulabilir. Biyopsi ile dermatopatolojik kesitlerde tipik nöral ve adneksiyal infiltrasyonun ve basilin gösterilmesi tipiktir. Hastalığın uygun tedavisi ile tam iyileşme sağlanır ancak tedavi edilmeyen ya da tedaviye geç kalınan hastalarda farklı düzeyde kalıcı komplikasyonlar oluşur” ifadelerini kullandı.