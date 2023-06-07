Çevre haftası kapsamında çocuklar için çocuk şenliği düzenlendi.

Çevre haftası kapsamında Zonguldak Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik İl Müdürlüğü tarafından İl Müdürlüğü bahçesinde çocuk oyun şenliği ve çocuk yarışmaları etkinliği düzenlendi.

Etkinlikler çerçevesinde çocuklar, çuvalla yarıştı, duvara resim çizdiler boyadılar ve gönüllerince eğlendi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Şenol Ayyıldız, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugünü geleceğimizin mimarları, çevrenin sahipleri olan çocuklarımıza ayırdık. Farklı bir etkinlik düzenleyelim istedik. Denizi ya da doğayı biz kirletiyoruz. Ne deniz? Çöp üretiyor ne de doğal çöp üretiyor. İnsanoğlu kirletiyor. bu doğayı. Çocuklarımız bu konuda daha hassas. En azından gelecek nesillerimiz bilinçlensin diye ı böyle farkındalıklar yapmaya çalışıyoruz. Bunu yıla yayacağız inşallah, belli günler değil. Yıl içerisinde her ay bir etkinlik yapmayı planlıyoruz. Bundan sonra güzel şeyler olacak inşallah. Bu yıl içerisinde 1700 denetim gerçekleştirdik. Zonguldak genelinde işletmelere ve bununla alakalı olarak ta 7 milyon liranım üzerinde cezai yaptırım uygulandı. Sanayi tesislerine baktığımızda enerji bu ülkede bir ihtiyaç. Çünkü dışa bağımlılıktan kurtulmamız gerekiyor. Bununla alakalı devletimiz sürekli teknolojiye bağımlı olarak yenilikler istiyor. Sürekli bir genelge geliyor. İyileştirmeler oluyor. Yenilenebilir enerji kaynakları çok Yaygınlaşmaya başladı. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi. Hani giderken yollarda da görüyorsunuzdur. Güneş enerjisi tarlaları, rüzgar enerjisi. Tabii toplu taşımaya yönelmemiz lazım. Araç trafiğini azaltmamız gerekiyor. Çünkü emisyon salgının çok ciddi. Doğal gaza geçişin yüzde 80-90 seviyesine gelmiştir ve Katı yakıttan bir noktada ısınma amaçlı kurtulmamız gerekiyor. Bunun haricinde millet bahçeleri, bisiklet yolları yapılması gerekiyor. Tabii imkanlar dahilinde bu coğrafyada hani belediye başkanımız sağ olsun çalışıyor ama alan üretmek zor. Hani bir Konya değil burası, ova değil. Ama güzel şeyler olacak. Biz bilinçlendiğimiz sürece şehrimiz daha yaşanabilir. Bir şehir olacak ve çocuklarımıza bırakacağımız emanet daha temiz halde bırakabiliriz. Biz farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Önceliğimiz çünkü birey. Birey seviyesinde başlar çevre bilinci."