Kastamonu’da çuval içerisine konularak dere yatağına taşınmış halde ceset bulundu. Yapılan inceleme neticesinde, jandarma ekipleri cesedin kimliğini tespit ederek, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkez Ahlat köyünde dün sabah saatlerinde tarlasındaki otları biçmek için evden ayrılan 57 yaşındaki Satı Doğruoğlu’ndan bir daha haber alınamadı. Akşam olmasına rağmen otların biçilmediğini gören Satı Doğruoğlu’nun ailesi, ilk olarak kendi imkanlarıyla çevrede aramada yaptı. Yapılan aramadan sonuç alamayan aile, bunun üzerine jandarma ekiplerini arayarak kayıp ihbarında bulundu. Kayıp ihbarıyla birlikte vakit kaybetmeksizin harekete geçen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ahlat köyüne giderek arama kurtarma çalışması başlattı. Gece olması sebebiyle termal kameralar ve dron da kullanan jandarma ekipleri, aramalardan bir sonuç alamayınca aramayı sonlandırdı. Bugün sabah saatlerinde tekrar arama faaliyetlerine başlayan jandarma ekipleri, köyün yakınında kan izine rastladı. İz süren jandarma ekipleri, dere yatağına atılmış vaziyette Satı Doğruoğlu’nun cesedine ulaştı. Ceset üzerinde incelemede bulunan jandarma ekipleri, cesedin çuval içerisinde sürüklendiğini belirleyerek izleri takip etti. Köyün alt tarafında bulunan dereden yaklaşık 300 metre yukarıda B.Ç.’ye ait evin samanlığına kadar izlerin devam ettiği tespit edildi. Samanlıkta yapılan inceleme sonucunda Satı Doğruoğlu’nun balta ile öldürüldükten sonra bir çuvala konulduğu ve çuval ile sürüklenerek cesedinin dereye atıldığı belirlendi.

Cumhuriyet savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Satı Doğruoğlu’nun cenazesi, dereden çıkartılarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayın ardından samanlığın sahipleri B.Ç., eşi B.Ç. ve oğlu Ü.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.