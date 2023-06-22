9 yıldır aralıksız her Çarşamba günü halka açık kültürel etkinlikler gerçekleştiren, konferanslar veren Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırma Merkezi (ÇÜTAM) 2022-2023 dönemini müzikle tamamladı.

Çukurova Ritim ve Müzik Topluluğu "Türk Halk Müziğinde Ozanlarımız" başlıklı canlı performanslarında Aşık Mahsuni, Aşık Veysel,Aşık Ruhsati gibi ozanların eserlerini seslendirdi.

Ç.Ü. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlter Ünlükaplan’ın da katıldığı etkinlikte Nazan Balcı Arabacı ve Hülya Çapar da şiirlerle destek verdi. Bir filmin en duygusal bölümü olan final sahnesi ile Aşık Veysel ile yapılan röportajlar ve Aşık Mahsuni’nin görüntülerinin yer aldığı yansımalar eşliğinde etkinliğe katılanlar hoşça vakit geçirdi.

ÇÜTAM etkinliklerine 2022-2023 döneminde katılanlara katkılarından dolayı kişi ve kuruluşlara ÇÜTAM Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Abik ve Ç.Ü. Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İlter Ünlükaplan tarafından teşekkür belgesi verildi.

ÇÜTAM Müdürü Prof. Dr. Deniz Abik, 2023-2024 etkinliklerini 2023 Eylül-Ekim aylarında başlatacaklarını bildirdi.