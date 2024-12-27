Edirne’de kökü çürüyen ağacın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu araçta hasar oluştu.
Edirne’nin Meydan Mahallesi Su Terazisi Sokak’ta, Nuri Alibakar’a ait 22 HY 697 plakalı park halindeki otomobilin üzerine kökü çürümüş ağaç devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Araç sahibi Nuri Alibakar, aracın başından ayrıldıktan hemen sonra bu olayın yaşandığını belirterek, yaralı olmamasının tek teselli olduğunu söyledi.
Kaynak: iha