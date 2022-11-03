Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde başlatılan 8 kilometrelik çevre yolu çalışması, Curcup deresine çelik köprü yapımı ile sürüyor.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde başlatılan 8 kilometrelik çevre yolu çalışması, Curcup deresine çelik köprü yapımı ile sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir ilçe merkezinde yaşanan trafik sıkışıklıklarını gidermek amacıyla İlçeyi Mardin yoluna bağlayacak olan çevre yolu çalışması devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi 8 kilometrelik çevre yolu çerçevesinde Viranşehir ilçesindeki Curcup Deresinde uzun ömürlü çelik köprü yapımına başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı imar yolunu kesen Curcup Deresinde ıslah çalışması yaparak çelik köprü çalışmalarına başladı. Ekipler dere ıslahı, yol teresman çalışmalarını ve köprü inşaat çalışmasını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede 40 metre imar yolu üzerine iki gözlü her bir gözü 12,45 metre genişliğinde toplam 24,90 metre açıklığında 50 metre genişliğinde ve 8 metre yüksekliğinde çelik köprü inşaat çalışması gerçekleştiriliyor.