Cups&Clouds, 22. Bayim Olur Musun Fuarı’nda yerini aldı. Marka, yatırımcılara franchise modelinin avantajlarını anlattı.

Şube sayısını artıran Cups&Clouds, kendi işini kurmak isteyen yatırımcılara önemli fırsatlar sunduğunu duyurdu. Hali hazırda 6‘sı İstanbul Havalimanı’nda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Vialand AVM, Pelican Mall AVM başta olmak üzere Göktürk, Çekmeköy, Ataköy gibi prestijli lokasyonlarda şubeleri bulunan Cups&Clouds, İzmir, Gaziantep, Sakarya ve yurt dışında Ürdün’de faaliyetlerini sürdürüyor. Yeni şubeler için de hazırlıklarına devam eden Cups&Clouds, 22. Bayim Olur Musun Fuarı’nda yatırımcılara franchise modelinin avantajlarını anlattı.

Yeni nesil konsepti, ferah oturma alanları ve lezzetleriyle kahve tutkunları tarafından beğeni toplayan Cups&Clouds, yerel ve ulusal çapta büyümesini sürdürürken, franchise fırsatlarını daha geniş kitlelere duyurmak için önemli bir adım atarak 22. Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda yerini aldı. Türkiye’de kahve tüketiminin hızla arttığı bir dönemde marka, kahve kültürünü ve deneyimini geniş kitlelere yaymak için franchise fırsatları sunmaya devam ediyor. Son yıllarda kahve tutkunlarının sayısının artması ve kahve kültürünün yaygınlaşmasıyla birlikte, marka da bu büyüme trendine katkı sağlamayı hedefliyor.

Marka, franchise alan işletmelerin yolculuklarında yanlarında olmayı hedefliyor. Cups&Clouds kahve markasıyla iş birliği yaparak kendi işini kurmak isteyen girişimciler, markanın Bayim Olur Musun Fuarı’nda A Hall C-05 adresindeki standını ziyaret edebilecek veya markanın web sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilecek.