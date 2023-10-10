Eskişehir Cunudiye Mahalle Muhtarlığı tarafından başlatılan etkinlik, ihtiyaç sahiplerine derman oluyor.

Cunudiye Mahalle Muhtarlığı tarafından her sene düzenlenen ’Sizin eskiniz başkasının yenisi’ etkinliği, bu sene de başladı. Etkinliği düzenleyen Cunudiye Mahallesi Muhtarı Sevil Ata, giyilmeyen temiz eşyaların bir poşetle de olsa muhtarlık önündeki çadırlarına getirilerek ihtiyaç sahiplerine destek olunması çağrısında bulundu. 2002 yılında Polatlı’da bir köy muhtarı tarafından düzenlenen ’Sizin eskiniz başkasının yenisi olabilir’ şeklindeki etkinliğini gördüğünü ve örnek aldığını belirten Ata, muhtar olduktan sonra ilk olarak bu etkinliği kendi muhtarlığında gerçekleştirdiğini belirtti. Ata, “Çocukluğumdan beri muhtar olma isteğim vardı. 40 sene sonra bu gerçekleşti. İhtiyaç sahiplerinin bazı şeylerden faydalanması, yenisini alamıyorlardı. Yenisini alamayanlar için bunun çok iyi bir fırsat olduğunu düşündüm. Seneler sonra muhtar olduğumda ilk iş bunu yaptım. Tabi ki yardımseverlerin desteği ile yıkanmış, temiz, giymediğiniz ikinci bir eşyanızı lütfen bir poşet de olsa bizim hayır çadırımıza destek olur musunuz diye yola çıktım. ‘Sizin eskiniz başkasının yenisi, bayramlığıdır’ diye 8 senedir bunu devam ettiriyorum” dedi.

“Yalnızca Cunudiye değil, tüm Eskişehir’e yönelik bir proje”

Bu projenin kendisi için çok büyük olduğunu belirten Ata, basın yoluyla ve kulaktan kulağa projesinin oldukça geniş kitlelere yayıldığını, çevreden çok güzel tepkiler aldığını söyledi. İhtiyaç sahiplerine yönelik projenin her geçen yıl büyüyerek devam ettiğini belirten Muhtar Ata, “Yalnızca mahalleye yönelik de değil tüm Eskişehir’e yönelik yapıyorum. Bütün ihtiyaç sahipleri gelip alıyor. Yalnız bugün için değil ama kışın, yazın olsun diğer günlerde de yardım için gelenler oluyor. Elimde varsa yardımcı oluyorum yoksa da çadırı bekliyorlar. O kadar çok bekleyen oluyor ki bu çadırı. Hayırseverler de çok duyarlı oldukları için. Biz de ayıklıyoruz, üç beş yardımcı arkadaşla çok güzel mağaza gibi tasarlıyoruz. Çok güzel bir hafta 10 gün, eşyamız çok olursa 15-20 gün de çadır açık kalıyor” şeklinde konuştu.

“Ramazan’da da iftar sofrası açıyoruz”

Etkinliğe genellikle okullar açılmadan 15 gün önce başladıklarını söyleyen Ata, hayır çadırına 4 sene önce aşureyi de dahil ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“4 senedir aşure ile hayır çadırımızı beraber yapıyoruz. Bugün de Mevlid Kandiline denk geldi. Gelenlerden destek olanlara çok teşekkür ediyorum. Ben bunu ramazan ayı boyunca da her gün ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtıyorum. İftar sofrası açıyorum 80-85 kişiye. Gelemeyen yaşlılarımız oluyor mahallemizde yaşlı nüfus çok, onların da evlerine götürüyorum. Çok yoruluyorum ama sevindirici bir yorgunluk oluyor.”