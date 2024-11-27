Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde 2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Çüngüş ilçesi Yeniköy Mahallesinde meydana geldi. Çüngüş’ten Çermik ilçesi istikametine doğru seyir halinde olan Ahmet Karadağ idaresindeki 21 HD 121 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Özcan Çelik idaresindeki 63 AHN 295 plakalı otomobilin hatalı sollama yapması nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Özcan Çelik yaralanırken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Çermik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.