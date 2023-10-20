Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde STK ve siyasi parti temsilcileri, cuma namazı sonrası İsrail’in Filistin’e karşı sürdürdüğü saldırılara tepki gösterdi.

Çüngüş ilçesinde cuma namazı sonrası bir araya gelen STK, siyasi parti temsilciler, sendika temsilleri ve vatandaşlarında bulunduğu grup, “Kahrolsun İsrail sloganları” ile tepki gösterdi.

Diyarbakır Şehit Aileleri (DİŞAD) Çüngüş İlçe Temsilcisi Hayrettin Yıldırım, uluslararası anlamda devlet vasfı taşıyan fakat yapmış olduğu saldırılarla devletlik vasfını adeta ayaklar altına alan İsrail’in bu saldırıları Gazze’de ve Filistin topraklarında halen devam etmekte olduğunu söyledi.

Yıldırım, uzun zamandır Müslümanları kışkırtmak amacıyla yaşlı, genç, kadın çocuk demeden katliamlarına devam eden katil İsrail’in, Filistinlilerin yaşam haklarını kendi topraklarında gasp etmekte olduğunu ifade etti.