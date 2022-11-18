TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, geride kalan haftaları değerlendirerek, “Süreç bizi başarıya getirdi; fakat bununla da yetinecek değiliz” dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, geride kalan haftaları değerlendirerek, “Süreç bizi başarıya getirdi; fakat bununla da yetinecek değiliz” dedi.

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan takımının geride kalan haftalardaki durumunu ve başarısını İhlas Haber Ajansı’na (İHA) değerlendirdi. Haftalar ilerledikçe takım olarak uyum sağladıklarını dile getiren Dumlupınar, liderliğe gelme süreçlerini de anlattı. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, “Nokta atışı transferler yapıldı, birbirimizi zaman geçtikçe daha iyi tanıdık, uyumumuz arttı ve ahengi yakaladık” şeklinde konuştu.

“Ne takımlar kuruluyor başarılı olamıyor”

Yeni ve zamanla daha iyi bir takım olduklarını dile getiren Dumlupınar, “Biz yeni bir takımız, tabii ki kadro istikrarı sezon başında korunmuş bir vaziyetteydi. Nokta atışı transferler yapıldı. Son gün gelen transferlerimiz de oldu. Ben dahi son 1 ay kala geldim, sadece 1 ay takımla olma şansım oldu. Zaman geçtikçe takım olarak birbirimizi daha iyi tanıdık, daha da uyumumuz arttı ve bu ahengi yakaladık. Bu süreç işi. Hemen elimizde sihirli bir değnek yok, ne takımlar kuruluyor başarılı olamıyor. Biz o birlikteliği uyumu ahengi kadro istikrarını yakaladık. Süreç bizi başarıya getirdi" diye aktardı.

“Bununla yetinecek değiliz”

Şu andaki durumları ile yetinmeyeceklerini ifade eden Dumlupınar, “Bununla yetinecek değiliz, bundan sonrası bizim için daha önemli sezon başındaki kadroyu korusak da nokta atışı transferler yapıldı. Birbirimizi tanımak, beraber hareket etmek, beraber oynamak, birbirinin gözünün içine baktığında aynı şeyi hissetmek bu tamamen sürece bağlı bir durum. Biz bunu yakaladık. Herkes aynı hedefte, herkes aynı coşkuda ve istekte" şeklinde ifadelerine yer verdi.

“Ligin başındaki dalgalanmalar normal”

Ligin ilk başındaki dalgalanmaların normal olduğunu söyleyen Dumlupınar, şöyle devam etti:

“Kırşehir maçında berabere kaldık 90. dakikada penaltımız verilmedi. Birebir rakibimiz olan Kocaelispor’un bölgesinden hakem verildi. Karşılaşmanın 4. hakemi penaltı diyor, yardımcı hakem penaltı diyor, faulü yapan oyuncu maçtan sonra penaltı diyor. Pozisyonu en net gören orta hakem penaltıyı vermiyor. Kocaeli bölgesindeki hakemin bizim maça verilmesi pek sağlıklı bir karar değil, bu durumu normal karşılama durumum yok. Bizim bahanemiz yok, mazeretimiz yok. Biz her şeyi en iyi şekilde yapmak istiyoruz. Şu anda 7 golle iki ligdeki en az gol yiyen takım konumundayız.”