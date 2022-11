TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Adıyaman FK maçını değerlendirerek, "Benim bütün oyuncularım ilk 11 oyuncusu" dedi.

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki 15. hafta mücadelesi olan ve 5-1 kazanılan Adıyaman FK maçını İhlas Haber Ajansı’na (İHA) değerlendirdi. Takımına olan inancını ve tüm oyuncularının ilk 11 oyuncusu olduğunu dile getiren Dumlupınar, Adıyaman FK maçını anlattı. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Devre arasında oyuncularıma, enerjimizi biraz daha yükseltmemizi ve bu takıma 5 atabileceğimizi söyledim" şeklinde konuştu.

"Bütün maçlarımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz"

Atabilecekleri her golün öneminden bahseden Dumlupınar, "Bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz ve bütün maçlarımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Adıyaman FK maçına iyi hazırlandık. Mücadeleye geçen hafta son dakikada attığımız golle lider çıktık. Bu hafta da tüm oyuncularıma; yemeyeceğimiz ve atacağımız her golün önemli ve değerli olduğunu söyledim. Oynadığımız her maçın ayrı bir hikayesi var. 1461 Trabzonspor maçı da bu bağlamda bizim için çok farklıydı. O maçtan dersler çıkardık. 1461 Trabzonspor’a karşı son saniyede Berke’nin attığı gol olmasa şu anda maça lider çıkamazdık. Liderliğe yükselmek çok önemli tabii ki ama ligi burada bitirmek daha önemli. Lider bitireceğimize de bizlerin ve camianın inancı tam" ifadelerini kullandı.

"Devreye olmayan bir penaltıyla berabere girdik"

Oyuncularının istekli ve arzulu olduklarını dile getiren Dumlupınar, "Adıyaman maçına gelince bizim için gayet keyifli bir maç oldu. Her zaman ifade ediyorum benim bütün oyuncularım ilk 11 oyuncusu. Müsabakanın ilk yarısına olmayan bir penaltıyla 1-1 berabere girdik. Devre arasında oyuncularıma enerjimizi biraz daha yükseltmemizi ve bu takıma 5 atabileceğimizi söyledim. Daha sonra ikinci yarı başladı. Furkan’ın harika asistiyle Berke çok güzel bir gole imza attı ve 2-1 öne geçtik. Hafta içerisindeki analizlerimizde; kullandığımız duran toplardan sonra hızlıca oyuncularımızın pozisyonlarına dönmelerini istedik. Rakip, duran topu kullandı ve kazandığımız topla bu sefer takımım 6 kişi birden yüzde 100 sprintle ve gol atma isteğiyle rakip sahaya gitti. Rakibi 6’ya 1 yakaladık, 3-1 öne geçtik" diye aktardı.

"Her oyuncum ilk 11 oyuncusu"

Tüm oyuncularından memnun olduğunu söyleyen Dumlupınar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyuna, Taşkın ve İlhan’ı aldık. Yine söylüyorum herkes oynamayı hak ediyor, oyuncularımın hepsi ilk 11 oyuncusu. Sonuçta bir tane 11 sahaya sürmek durumundayız. Taşkın ve İlhan, oyuna girer girmez gol attı. Bunlar bizim için çok önemli ve değerliydi. Oynayan oynamayan herkes yüzde 100 konsantre durumda. Güçlüyüz ve güçlü kalmaya devam edeceğiz."