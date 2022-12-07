ES Elazığspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, sezona başladığı Eskişehirspor’a hafta sonu rakip oluyor.

ES Elazığspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, sezona başladığı Eskişehirspor’a hafta sonu rakip oluyor.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 16. haftasında ES Elazığspor, Eskişehirspor’u konuk edecek. Bu karşılaşma bordo-beyazlı ekibin teknik direktörü Cüneyt Biçer açısından da farklı bir önem arz ediyor. Yıllardan beri süre gelen maddi problemlerden dolayı transfer yasağı olan Eskişehirspor’un başında sezona başlayan Biçer, takımıyla çıktığı 5 maçta 1 puan aldı ve görevinden ayrıldı. ES Elazığspor’da Ramazan Çelik’in istifası sonrası göreve başlayan tecrübeli çalıştırıcı, ligin 16. haftasında eski takımını konuk edecek.