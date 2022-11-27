Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Çekya’nın Prag kentinde gerçekleştirdikleri 14 günlük başarılı stajın ardından yurda döndü.

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Çekya’nın Prag kentinde gerçekleştirdikleri 14 günlük başarılı stajın ardından yurda döndü.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen, Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu çerçevesinde, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yiyecek ve içecek hizmetleri alanında eğitimlerini sürdüren Büşra Şenolan, Nisa Demirci, Sefa Çürük, Ahmet Kaya, Süleyman Türk, Arif Kadir Altunsoy, Caner Bilici ve Talha Çetin, kendilerine staj süresince refakat eden öğretmenleri, Eray Dönmez Yıldırım ve Deniz Altaş ile Prag’da başarılı bir staj süreci yaşadı. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini tamamladıktan sonra staj için Çekya’ya giden 8 öğrenci, 14 gün süren staj eğitiminde, Çek kültürünün yemek spesiyalleri ile tatlı çeşitlerine ait uygulama ve workshop gerçekleştirdi.

Türk kültürüne ait Anadolu mutfağının damak tatlarını da tanıtan öğrencilerin staj faaliyeti süresince, kültürel iletişim ve ifade, mesleki alanda yeterlilikler olmak üzere çeşitli beceriler kazandığı da ifade edildi. Çekya’da gördükleri eğitimlerin ardından Europass Hareketlilik Katılım Belgesi de almaya hak kazanan Cunda MTAL’li öğretmen ve öğrencilerin memnuniyetleri gözlerinden okundu. Cunda MTAL Okul Müdürü Abdülaziz Yük, “Bu sayede Balıkesir ili genelinde gerçekleştirilen yurtdışı hareketlilikler ile müfredatta yenilik, yeni öğretim yöntem ve araçları, personel yetkinliklerinin artırılması, kurumların uluslararası düzeyde, yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir işbirliği ve öğrenenlerin dil yetkinliklerinin geliştirilmesi konuları bizim ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz için ciddi bir önem arz etmektedir. Bu duygularla, öğrencilerimize Erasmus projelerinde fırsat veren Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum ” dedi.