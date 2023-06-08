Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Cunda Adası’nda, Çevre Haftası nedeniyle deniz dibi temizliği çalışması yapıldı.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, S.S. Ayvalık Su Ürünleri Kooperatifi, Alibey Adası Gezi Tekneleri Derneği ve Alibey Adası (Cunda) Deniz Yolu ile Yolcu Taşımacıları Derneği tarafından Alibey Adası Balıkçı Barınağında yapılan etkinlikte, denizlere atılan çöplerin oluşturduğu kirlilik adeta gözler önüne serildi.

Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürü Volkan Oral’ın hazır bulunduğu etkinlikte, yapılan ortak yazılı basın açıklamasında, “Bizlere verilmiş en büyük nimetler arasında yer alan tabiatın, korunmasına yönelik her adım insanlığın geleceği açısından son derece önemlidir. Sanayileşmenin yaygınlaşması, teknolojinin ilerlemesi ve insan kaynaklı sebepler doğa ve çevre üzerinde ne yazık ki tahribat düzeyinde etkilerde bulunmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, tüketim alışkanlıklarındaki aşırılıklar, çevre ve doğaya karşı duyarsız yaklaşımlar uzun vadede yine en fazla zararı insanoğluna verecektir. Bu nedenle bütün bir insanlık olarak acil şekilde harekete geçerek, sorunu çok yönlü bir yaklaşımla ele almak ve çözümler üretmek zorundayız” denildi.

Ekosistemin doğal olmayan bir şekilde insan kaynaklı faaliyetler sonucu bozulduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bilinçsizce atılan atıklarla toprak, hava ve su gibi kaynaklarımızı kirletiyoruz, bu atıklar hayvan ve bitki türlerinin yaşamını olumsuz etkiliyor, biyoçeşitlilik azalıyor. Artık daha gürültülü ve kaotik yerleşim birimlerinde yaşıyoruz. Kısacası, herkes kapısının önünü süpürse’ diye başlayan o ünlü sözü bugün her zamankinden çok hatırlamamız gerekiyor. Çünkü doğanın dengesinden tutun da virüslerle daha etkili mücadeleye ve hatta bireylerin daha mutlu olması bugün temiz ve sağlıklı çevreden geçiyor. Sıfır atık, su tasarrufu, enerji verimliliği, geri dönüşüm gibi kavramları benimsemek de bize düşüyor” ifadeleri kullanıldı.

Basın açıklamasında şöyle devam etti;

“5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle; azaltalım, yeniden kullanalım ve geri dönüştürelim: 3R kuralı (Reduce, Reuse and Recycle) olarak bilinen bu sürdürülebilirlik mottosu çevre temizliği için bizlerin yapabileceği şeylerin başında geliyor. Ekolojik ayak izimizi mümkün olduğunca azaltmak, aşırı tüketimden kaçınmak ve sıfır atıklı bir yaşam için hayatımızın her noktasında geri dönüşüme şans tanımak en etkili çevre temizliği sayılıyor.”