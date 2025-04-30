PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu ve Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, 1 Mayıs’ta Çumra Şeker Fabrikası çalışanlarıyla buluştu, emekçilerin bayramını kutladı.KONYA (İGFA) - PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu ile Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Çumra Şeker Fabrikası çalışanlarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi.

Erkoyuncu, işçilere verdikleri değeri vurgulayarak, “Çiftçilerimizin üretim gücü ve çalışanlarımızın özverisiyle zorlukları aştık. Kurumlarımız iyiye gidiyor, en büyük pay çalışanlarımızda. 1 Mayıs’ınız kutlu olsun, iyi ki varsınız” dedi.

Başkan Aydın ise, “Çumra Belediyesi neyse TORKU odur. İlçemize değer katacak hizmetleri birlikte hayata geçireceğiz. Emekçilerle bir arada olmaktan mutluyum. 1 Mayıs’ımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı. Aydın, ev sahipliği için Erkoyuncu’ya teşekkür etti.