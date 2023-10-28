Manisa’nın Selendi ilçesinde Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, cumhuriyetle yaşıt olan Emine Zor’u ziyaret ederek Cumhuriyet Bayramını kutladılar.

Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş ve Belediye Başkanı Nurullah Savaş, cumhuriyetin 100. yılında asırlık çınar 1923 doğumlu 100 yaşındaki Emine Zor’u ikameti olan Yukarı Tefen Mahallesinde bulunan evinde ziyaret ettiler. Ziyarette Emine Zor’a Türk bayrağı hediye eden Kaymakam Okumuş, "Ülkemizin tarihini, gelişimini ve başarılarını görmüş bir kişi. Cumhuriyetimizle aynı yaşta olan Emine teyzemizi ziyaret ederek kendisine sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler dileyip Cumhuriyet bayramını kutladık." dedi.