Mustafakemalpaşa’da Cumhuriyet’in 100. yılında 100 öğretmen Çataldağ yürüyüş etkinliği düzenledi. Yürüyüşe katılan öğretmenler ve aileleri, Çataldağ’ın zirvelerinde dev Türk bayrağı ve Atatürk posterleri dalgalandırdı.

Mustafakemalpaşa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Öğretmeni ve doğa gönüllüsü-dağcı Alim Ölmez rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, 100 öğretmen Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Çataldağ’da buluştu.

Mustafakemalpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mustafakemalpaşa MTAL’in ortak projesi olarak bir etkinlik yapıldı. Çataldağ ormanlarındaki Çoban Dede ve Çataltepe zirvelerine bir yürüyüş yapan doğaseverler, iki zirvede açtıkları dev Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünü kutladı.

Bol bol fotoğraf çekimi yapan öğretmenler, sonbaharın güzellikleri ve kayın ormanlarının eşsiz doğasında keyifli bir gün geçirdi.