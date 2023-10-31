Demirkent TOKİ İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet Bayramını başkentte coşkuyla kutladılar.

Demirkent TOKİ İlkokulu bünyesinde yürütülen ve proje koordinatörlüğünü Okul Müdür Yardımcısı Canan Köse Kütük’ün üstlendiği “Cumhuriyetin Yüzleri Ata’nın Huzurunda” adlı proje kapsamında 24 öğrenci, öğretmen ve veliler Ankara’daki Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katıldılar.

Düzenlenen etkinliklerle ilgili bilgi veren proje koordinatörü Canan Köse Kütük, Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutlamak için böyle bir etkinlik düzenlendiklerini belirtti.

Kütük, sözlerine şöyle devam etti:

“Proje kapsamında milli birlik ve beraberliğimizin üst düzeye çıktığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını öğrencilerimizle kutlamak için Ankara gezisini planladık. Milli Eğitim Müdürümüz Hacı Ömer Kartal’ın da büyük destekleriyle düzenlediğimiz Ankara gezimiz, 2 gün sürdü. İlk gün Türkiye Büyük Millet Meclisi, birinci ve ikinci meclis binaları ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bulunan Millet Kütüphanesini öğrencilerimizle ziyaret ettik. Gezimizin ikinci günü ise Anıtkabir’de ki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılarak milli birlik ve beraberliğimizin üst düzeye çıktığı bayramlarımızdan Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladık. Öğrencilerimizin Atatürk ve Cumhuriyet sevgisinin ve bilincinin gelişmesi için çok yararlı bir gezi oldu. Bu geziye katkılarından dolayı başta İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal olmak üzere, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu’ya şükranlarımızı sunarız.”