Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Cumhuriyet’in 101. yılı dolayısıyla ilçede yaşayan 100 yaşındaki vatandaşları ziyaret ederek, Türk bayrağı hediye etti. Başkan Kul, "Yaşlılarımızın bizlere anlattıkları anılarla, geçmişten günümüze Cumhuriyetimizin hangi zor şartlardan geçtiğini görüyoruz. Onlardan aldığımız hayat tecrübeleri ile Cumhuriyetimize daha da sahip çıkıyoruz" dedi.

Cumhuriyet’in 101. yılı dolayısıyla Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede bulunan 100 yaş ve üzeri dört vatandaşı ziyaret etti. Başkan Kul, sırasıyla 99 yaşındaki Sakine Köksal, 100 yaşındaki Hasan Çöpoğlu, 101 yaşındaki Fatma Gül ve 100 yaşındaki Emine Özbay ile bir araya gelerek asırlık çınarlara Türk bayrağı hediye etti. Ziyaretler sırasında yaşlılarla sohbet eden Şenol Kul, asırlık çınarlardan Cumhuriyet’in 101 yıllık tarihine tanıklık eden hatıralarını dinledi. Başkan Kul, "Cumhuriyetimiz 101. yılında, bu vatan için büyük fedakârlıklar yapan değerli büyüklerimizi unutmamak ve onlara olan minnettarlığımızı göstermek bizim için çok önemli" diye konuştu.

"Cumhuriyet tarihine tanıklık eden yaşayan çınarlar"

Başkan Kul, Cumhuriyet’in çok büyük zorluklarla kurulduğunu ve bu günlere geldiğini vurgulayarak, "Büyüklerimiz, Cumhuriyetimizin tarihine tanıklık eden yaşayan çınarlar. Onların hayat tecrübeleri ve bizlere aktardıkları anılar, Cumhuriyetimizin ne denli büyük bir miras olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Yaşlılarımızın bizlere anlattıkları anılarla, geçmişten günümüze Cumhuriyetimizin hangi zor şartlardan geçtiğini görüyoruz. Onlardan aldığımız hayat tecrübeleri ile Cumhuriyetimize daha da sahip çıkıyoruz" şeklinde konuştu.