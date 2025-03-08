8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri Kapsamında "Cumhuriyetin Öncü Kadınları" Sergisi Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Ahmet Muhtar Kızıltan Kültür Merkezi’nin işbirliğiyle bugün Antalya Atatürk Kültür Merkezi’nde Açılıyor.

Kapılarını bugün saat 19.30’da ziyaretçilere açacak olan sergi, Cumhuriyet’in öncü kadınlarını tanıtırken toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin tarihini gözler önüne serecek. Sergide cumhuriyet tarihine damgasını vurmuş; Sevgi Soysal, Türkan Saylan, Remziye Hisar, Cahide Sonku, Halet Çambel, Afife Jale, Melek Celal, Nezihe Muhiddin gibi kadınların hayat hikayeleri yer alacak.

"Kadın Haklarını ileriye götürmek için mücadele eden kadınların sergisi"

Serginin mimarı Ahmet Muhtar Kızıltan Kültür Merkezi kurucusu Ahmet Muhtar Kızıltan kadınlar günü ve serginin ortaya çıkışıyla ilgili şunları söyledi: "Bugün, kadın haklarının, hak kayıplarının, çilelerinin, emeklerinin, uğradıkları ayrımcılıkların ve en yakınlarının ayrımcılıktan kaynaklanan yaklaşımlarının konuşulacağı gündür; toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için çözümlerin düşünüleceği gündür; ayrımcılığı besleyen kaynakların cesaretle teşhis edileceği gündür. Bunları yaparken, ülkemizde, 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunuyla; 1926’da Medeni Kanunla; 1928’de Anayasada laikliğe aykırı hükümlerin kaldırılmasıyla; kadınlara, 1930’da belediye seçimlerinde, 1934’te de genel seçimlerde seçme ve seçme hakkının tanınmasıyla, kadın-erkek eşitliğinin temellerini atan Ulu Önder Atatürk’ü saygı ve minnetle anmadan geçemeyiz. Keza, Kurtuluş Savaşı kahramanı kadınlarımızı, örneğin, "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher Erden’i, Gördes’li Makbule’yi, Nene Hatun’u ve nice isimsiz kadın kahramanları saygı ve minnetle anmadan geçemeyiz. Kadın haklarını ileriye götürmek için mücadele eden önder kadınlarımızın, örneğin, Halide Edip’in, Cumhuriyetimizin ilk Türk kadın doktoru Safiye Ali’nin, ilk Türk kadın yargıcı Fatma Beyhan’ın, ilk Türk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu’nun, gazeteci Selma Rıza’nın, tiyatrocu Afife Jale’nin, kadınların aydınlanma gönüllüsü olan doktor Türkan Saylan’ın ve gerek anılarımızda yaşattığımız, gerek günümüzde mücadelelerini korkusuzca sürdüren daha nice kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyoruz."

Sergi uzun süre açık kalacak

’Cumhuriyetin Öncü Kadınları’ Sergi’sinin Antalya Atatürk Kültür Merkezi’nde uzun süre açık kalacağı bildirildi. Cumhuriyetin bir kadın devrimi olduğunu ifade eden Kızıltan, "Kadınlar halâ hak ettikleri eşit - adil - onurlu - güvenli yaşamın epeyce uzağındalar. Evde, işte, okulda, sokakta mobbinge uğramadıkları, ötekileştirilmedikleri, şiddete maruz bırakılmadıkları bir dünya kurulması sadece kadınların hak arama ve eşitlik mücadelesiyle gerçekleşebilecek bir şey değil. Dünyanın, kâinatın ve varoluşun kadın ve erkek tarafından birlikte sırtlanılması nasıl zorunluysa, bahsettiğimiz eşit, adil, onurlu, güvenli kadın yaşamlarına giden yolculuğun da kadın ve erkek tarafından birlikte gerçekleştirebileceği açıktır. Toplumsal cinsiyet eşitliği için her türlü zorlukla mücadele edenlere kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Yolları açık olsun. Bilsinler ki, kadınlar, kendileri için mücadele edenleri hiçbir zaman unutmazlar" diyerek tüm kadınları sergiye davet etti.