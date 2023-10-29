Ordu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Ordu Lisesi önündeki alanda tören düzenlendi. Törende Ordu Valisi Muammer Erol ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, halkın ve öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim ile ilgili mesajı okundu. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Vali Muammer Erol yaptı. Vali Erol konuşmasında, “Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da başlattığı, Kurtuluş Savaşımızdaki zaferimizi taçlandıran Cumhuriyetimizin bayramını 100. kez kutluyor olmanın gururu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Ve biliyoruz ki bu gururu ve coşkuyu hep birlikte yaşadığımız ve yaşattığımız sürece hep beraber mutlu ve huzurlu olacağız. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk’ü, onun kahraman silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi sonsuz rahmet dilekleri, minnet ve şükran duygularıyla anarken, bu toprakları canları pahasına vatan yapmak için şahadet şerbetini içen kahramanlar arasında yer alan Ordulu şehitlerimize de minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyor, kendilerine Yüce Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Vali Erol, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mazlum milletlerin umudu ve sesi olma, uluslararası ilişkilerde haksızlıklara, insan hakları ihlallerine, haksız ve hukuksuz güç kullanmalarına karşı hakkı ve doğruyu tüm gücüyle, en yüksek sesle haykırmakta tüm ülkelere örnek ve önder olmaktadır. Bu noktada, Filistin’de, vicdanı olan her insanı insanlığından utandıran, acımasız, kadın, bebek, çocuk katliamlarına imza atan İsrail devlet terörünü telin ediyor, katledilen masum sivil şehitlere rahmet diliyoruz.”

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu törende, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde spor yapan jimnastik sporcuları tarafından jimnastik gösterisi sunuldu. Ardından ise Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personelinin zeybek gösterisi büyük beğeni ile izlendi. Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü kutlama programı, vatandaşların alkışları ve sevinç gösterileri arasında kortej geçişi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın gösterisiyle sona erdi.