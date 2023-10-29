Karaman’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. Yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki törende ilk olarak Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı. Kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından bir konuşma yapan Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, “Cumhuriyet, hepimizi bir araya getiren tarihimizin en önemli kararıdır. 100 yıl önce bu topraklarda yaşayanların, yedi düvele karşı omuz omuza mücadele eden büyüklerimizin verdikleri, bir ve beraber yaşama kararıdır. Geçen bir asırlık zaman diliminde; Anadolu coğrafyasında bu aziz millete birlik, dirlik ve esenlik olsun diye emeğiyle, sevgisiyle, umuduyla, gözyaşıyla, duasıyla hizmet eden elleri öpülesi öğretmenlerimizi, doktorlarımızı, mühendislerimizi, hukukçularımızı, memurlarımızı, emekçilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Bugün yine bizler birlik, dirlik ve beraberlik içinde her alanda daha aydınlık, güçlü ve mutlu Türkiye’nin gelecek yüzyılını inşa etmeye çalışıyoruz. Karaman’ımızda Torosların yamaçlarında, Anadolu’nun tam ortasında, Türk Dilinin Başkentinde, Hz. Yunus ve Hz. Mevlâna’nın memleketinde özel sektörü, sivil toplumu, Muhtarı, kadını, erkeği hepimiz, cumhuriyet için, 100 yıl evvel verilen bu karar için, gece gündüz demeden çalışıyor, emek veriyor, siz aziz Karamanlılara layık olmaya çalışıyoruz. Bu gayret ve azimle, bölgesinde huzur, güven ve istikrar timsali olan, dostuna güç katan, düşmanına korku salan ve Sayın Cumhurbaşkanımız ifadesiyle bu topraklardaki “Son Şaheserimiz Türkiye Cumhuriyeti” ilelebet payidar kalacaktır. Başta Kurtuluş Savaşımızın “Muzaffer Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk” ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları vatan kılan, bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kutlamalar, halk oyunları ve Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığının gösterileri, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve geçit töreniyle tamamlandı. Törene, AK Parti Karaman Milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, daire müdürleri, siyasi parti il başkanları ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.