Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Mersin Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen programda gerçekleştirilen renkli etkinliklere kutlandı. Sevgi evlerinde kalan çocukların sahne gösterileri sunduğu etkinlikte, çocuklar için atölyeler ve eğlenceli gösteriler düzenlendi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Veysel Topkaya ve sevgi evlerinde kalan yüzlerce çocuğun katıldığı etkinlikte, yüz boyama, tişört baskısı, sihirbazlık ve palyaço gösterileri ve halk oyunları gösterileri yer aldı. Cumhuriyetin ilanının 100. yılı dolayısıyla özel olarak organize edilen etkinliğe katılan yüzlerce çocuk, arkadaşlarıyla birlikte unutamayacakları dakikalar yaşarken, Vali Ali Hamza Pehlivan ve Başkan Mustafa Gültak da çocuklarla birlikte tişört baskısı yaparak mutluluklarına ortak oldu.

“Cumhuriyeti yaşatıp yükseltecek olanlar çocuklarımızdır”

Etkinlikte söz alan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sevgi evlerinin fiziki koşullarını iyileştirdiklerini söyledi. Mersin’de kadın konuk evini tamamlayan ilk belediye olduklarının da altını çizen Gültak, “Bakanlığımızla temasa geçtik ve konuk evini çok yakın bir tarihte bakanlığımıza tahsis edeceğiz. Çünkü aileye, kadına, çocuğa ve gençliğe önem veriyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, cumhuriyetimizi tam 100 yıl önce kurdular. Tabi nasihatleri de var. Mustafa Kemal Atatürk, ‘Cumhuriyetin sahipleri gelecek nesil olacak. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz’ diyor. Dolayısıyla gençliği olmayan bir ülkenin, bir devletin geleceği olamaz. Atalarımız, binlerce yıldır bu topraklarda yaşıyor, adalet ve barış sağlıyor. Daha nice yüzyıllarda bu topraklarda adaleti ve barışı sağlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

“İçinde çocukların olduğu programlar çok daha anlamlı”

Vali Ali Hamza Pehlivan da etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmasında, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılındayız. Tabi gün dolayısıyla kentimizde farklı kurum ve kuruluşlar tarafından birçok güzel ve anlamlı etkinlik düzenleniyor. İçinde çocuklarımızın olduğu bir program ayrı bir güzellikte, ayrı bir değerdedir. Bugün de onlardan bir tanesi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz bünyesinde olan çocuklarımız ve gençlerimizin dahil olduğu programlar çok daha anlamlı” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gösteri ve renkli etkinliklerle devam eden programda sevgi evlerinde kalan çocuklar ve gençler, Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlilerinin yardımıyla hazırladıkları baskılı tişörtleri Vali Pehlivan ve Başkan Gültak’a hediye etti.